Начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей Мельник рассказал, что для уменьшения российских обстрелов Харьковской области необходимо уничтожать российские модернизированные зенитно-ракетные комплексы. По его словам, уже вскоре ситуация может измениться к лучшему.

Смотрите также Россияне ударили "Шахедом" по Харьковщине: жуткие последствия атаки, есть пострадавший

Попасть практически невозможно

Он отметил, что оккупанты успели модернизировать системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость превышает украинскую вдвое.

Мельник отметил, что именно поэтому украинским силам противовоздушной обороны не удается сбить эти воздушные цели за такой короткий промежуток времени. Системе ПВО необходимо выйти на боевой режим и уничтожить эту ракету.

Но максимальная дальность пуска этой ракеты по территории Харьковской области – где-то 110 километров. К сожалению, системы артиллерийского огня и системы РСЗО не достают до систем С-300 России, и попасть по ним практически невозможно,

– объяснил он.

Россия бьет по Харькову ракетами С-300