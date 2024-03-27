В результате удара БпЛА по гражданской инфраструктуре пострадал мирный житель. Сообщается, что враг совершил атаку беспилотниками по городу Изюм.

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Россияне ударили по Изюму

По данным следствия, в ночь на 27 марта ориентировочно в 03:15 враг совершил атаку беспилотниками по городу Изюм, что в Харьковской области. В результате удара повреждены гимназия и прилегающие к ней дома.

Российские захватчики ударили "Шахедом" по Изюму / Фото Харьковской областной прокуратуры

В Офисе генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сейчас начато досудебное расследование / Фото Харьковской областной прокуратуры

В результате вражеской атаки получил ранения местный 62-летний мужчина. Он работает охранником вышеупомянутого образовательного учреждения. Сейчас правоохранители изъяли обломки трех беспилотников.

Враг нанес циничный удар по гимназии в городе Изюм / Фото Харьковской областной прокуратуры

По состоянию на сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, цинично совершенных представителями российской армии.

В результате удара по гимназии повреждены также близлежащие дома / Фото Харьковской областной прокуратуры

Что известно о предыдущей атаке на Харьковскую область