За минувшие сутки на Харьковщине под ударами врага было полтора десятка населенных пунктов. Подробнее о ситуации в регионе рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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Последствия российского террора
Российские захватчики в 1:10 26 марта обстреляли Харьков беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны хорошо сработали, уничтожив 8 дронов.
Однако часть "Шахеда" попала в землю, в результате чего выбило окна в нежилом 4-х этажном здании, в котором размещены частные предприятия.
Утром там уже началось восстановление. К сожалению, кроме этого обстрела в Харькове, который обошелся без пострадавших, в области враг нанес более существенные удары. Есть жертвы и раненые,
– отметила Черненко.
В Волчанске днем из-за артобстрела погиб 65-летний мужчина, который просто находился во дворе возле дома. Также в результате обстрела сгорели 2 частных дома. После этого примерно в 23 часа по Волчанску снова ударили, но на этот раз уже КАБом с авиации. Обошлось без пострадавших.
Оккупанты нанесли массированный удар по Дергачам в 16 часов. Несколько 500-х ФАБов атаковали небольшой населенный пункт. В результате обстрела пострадали 4 женщины. У одной очень острая реакция стресс.
Дергачи слышат постоянные обстрелы, которые происходят в северном пограничье, но давно не было ударов именно по населенному пункту. Поэтому люди сильно испугались,
– сказала корреспондентка 24 Канала.
Кроме пострадавших, уничтожено или серьезно разбито около 25 частных домов. По мнению Черненко, россияне увеличивают применение КАБов и ФАБов. Ведь если раньше было по несколько ударов чуть ли не день в день по Казачьей Лопани, то теперь еще и Дергачи присоединились.
Масштабный обстрел Харькова 22 марта: кратко
- Во время очередной ракетной атаки по Украине утром 22 марта россияне запустили по Харькову 21 ракету. Главной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры. Вследствие этого город буквально обесточили.
- По состоянию на 25 марта около 200 тысяч абонентов в Харькове отключены от электроэнергии.
- Однако энергетикам удалось сделать невозможное – восстановить работу метрополитена.