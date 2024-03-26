За минувшие сутки на Харьковщине под ударами врага было полтора десятка населенных пунктов. Подробнее о ситуации в регионе рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Последствия российского террора

Российские захватчики в 1:10 26 марта обстреляли Харьков беспилотниками типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны хорошо сработали, уничтожив 8 дронов.

Однако часть "Шахеда" попала в землю, в результате чего выбило окна в нежилом 4-х этажном здании, в котором размещены частные предприятия.

Утром там уже началось восстановление. К сожалению, кроме этого обстрела в Харькове, который обошелся без пострадавших, в области враг нанес более существенные удары. Есть жертвы и раненые,

– отметила Черненко.

В Волчанске днем из-за артобстрела погиб 65-летний мужчина, который просто находился во дворе возле дома. Также в результате обстрела сгорели 2 частных дома. После этого примерно в 23 часа по Волчанску снова ударили, но на этот раз уже КАБом с авиации. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты нанесли массированный удар по Дергачам в 16 часов. Несколько 500-х ФАБов атаковали небольшой населенный пункт. В результате обстрела пострадали 4 женщины. У одной очень острая реакция стресс.

Дергачи слышат постоянные обстрелы, которые происходят в северном пограничье, но давно не было ударов именно по населенному пункту. Поэтому люди сильно испугались,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Кроме пострадавших, уничтожено или серьезно разбито около 25 частных домов. По мнению Черненко, россияне увеличивают применение КАБов и ФАБов. Ведь если раньше было по несколько ударов чуть ли не день в день по Казачьей Лопани, то теперь еще и Дергачи присоединились.

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