За минулу добу на Харківщині під ударами ворога було півтора десятка населених пунктів. Детальніше про ситуацію у регіоні розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Зверніть увагу Чи можливий наступ росіян на Харків: боєць ЗСУ оцінив задум

Наслідки російського терору

Російські загарбники о 1:10 26 березня обстріляли Харків безпілотниками типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони добре спрацювали, знищивши 8 дронів.

Проте частина "Шахеда" влучила в землю, внаслідок чого вибило вікна у нежитловій 4-х поверховій будівлі, у якій розміщені приватні підприємства.

Зранку там вже почалося відновлення. На жаль, окрім цього обстрілу в Харкові, який обійшовся без постраждалих, в області ворог завдав суттєвіших ударів. Є жертви та поранені,

– зазначила Черненко.

У Вовчанську вдень через артобстріл загинув 65-річний чоловік, який просто перебував на подвір'ї біля будинку. Також внаслідок обстрілу згоріли 2 приватні будинки. Після цього приблизно о 23 годині по Вовчанську знову вдарили, але цього разу вже КАБом з авіації. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти завдали масованого удару по Дергачах о 16 годині. Кілька 500-х ФАБів атакували невеличкий населений пункт. Внаслідок обстрілу постраждало 4 жінок. В однієї дуже гостра реакція стрес.

Дергачі чують постійні обстріли, які відбуваються в північному прикордонні, але давно не було ударів саме по населеному пункту. Тому люди сильно перелякалися,

– мовила кореспондентка 24 Каналу.

Окрім постраждалих, знищено або серйозно розбито близько 25 приватних будинків. На думку Черненко, росіяни збільшують застосування КАБів та ФАБів. Адже якщо раніше було по кілька ударів ледь не день у день по Козачій Лопані, то тепер ще й Дергачі доєдналися.

Масштабний обстріл Харкова 22 березня: коротко