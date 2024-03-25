Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, сейчас в городе несколько лучше ситуация с электричеством. Самая важная новость – возобновление работы метрополитена. Никто этого не ожидал.

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Сейчас он будет курсировать по графику выходного дня. Но это уже очень позитивная новость.

Никто не ожидал этого. Мы понимаем, какие должны быть проведены работы, чтобы подключить метро. Но энергетики сделали просто нереальное дело. Он будет по графику выходного дня. То есть будет курсировать с промежутком в 20 минут. Спасибо нашим энергетикам,

– рассказала Черненко.

Наземный электротранспорт пока не запустили. Сейчас вместо него курсируют автобусы.

Какая ситуация со светом

Сейчас в Харькове около 200 тысяч абонентов находятся без света. Энергетики работают над возвращением электроснабжения.

Также для Харькова, Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской громад ввели графики отключения света. Их еще будут корректировать. Энергетики просят с пониманием отнестись к этим проблемам.

Ситуация относительно поставок воды и тепла остается такой же, какой была. Вода была практически у всего города уже в предыдущие дни. А теплоснабжение пока подключено только у половины.

Россия пытается расшатать ситуацию в городе. Конечно, такие удары бытово повлияли на жизнь. Но какого-то большого оттока людей я не увидела. Наоборот на улице было очень много людей, семей с детьми. Сработало все по-другому,

– рассказала Черненко.

Ситуация в Харькове: коротко