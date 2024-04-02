Во время атаки в ночь на 2 апреля под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины. На Днепропетровщине часть дронов перехватили, однако, на Кировоградщине поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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Последствия уточняются

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что на месте попадания вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

К счастью, люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются.

В то же время на Днепропетровщине в результате атаки выбиты окна и изуродовано авто. кроме этого, задело высоковольтную линию передач. Ранения получила женщина, которая будет лечиться дома.

Как отработала ПВО