Во время атаки в ночь на 2 апреля под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины. На Днепропетровщине часть дронов перехватили, однако, на Кировоградщине поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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Последствия уточняются
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что на месте попадания вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
К счастью, люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются.
В то же время на Днепропетровщине в результате атаки выбиты окна и изуродовано авто. кроме этого, задело высоковольтную линию передач. Ранения получила женщина, которая будет лечиться дома.
Как отработала ПВО
- В ночь на 2 апреля российские войска уже в который раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В целом враг применил 10 дронов этого типа.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Шахедов" в пределах Днепропетровской области.
- Ночью воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, и Херсонской областях.