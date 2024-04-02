Об этом рассказал 24 Каналу Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг", отметив, что у врага достаточно ракет различного типа, чтобы осуществлять повторные обстрелы. Основной задачей России является уничтожить Украину, как государство.

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Новые ракеты России

Как отметил Братчук, российских террористов ничего не остановит, кроме силы. Атаки, которые они осуществляют, могут привести к ужасным последствиям.

Силу должно продемонстрировать не только наше государство, но все страны, которые есть в Европе. Они также будут страдать от возможных экологических опасностей, как это было с Каховской ГЭС,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Мир должен отреагировать максимально сильно, чтобы "поставить Россию на место". Братчук считает, что санкции против России не совсем эффективны.

Компоненты во вражеских ракетах частично из Европы. Если бы этих компонентов не было, то и ракет Россия каждый день бы не производила. А потом этими ракетами 2024 года производства обстреливает Украину,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Какова цель России

Попытки России разрушать объекты критической инфраструктуры в Украине обусловлены уже не планом завоевать территории, а уничтожить саму государственность Украины. По мнению Братчука, это легко проследить по террористическим действиям врага.

Конечная цель российской войны против Украины – уничтожить наше государство. Если мы говорим о попытке России разрушать наши объекты энергетической инфраструктуры, то прекрасно понимаем, что враг против нас использовал уже все возможное, кроме ядерного оружия,

– сказал Братчук.

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