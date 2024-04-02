Соответствующие расчеты аналитики сделали со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Отмечают, что Россия смогла накопить от 245 до 285 ракет "Калибр".

Максимальный пуск ракет

В целом страна-террорист имеет в Черном море девять носителей крылатых ракет "Калибр" с одновременным пуском до 60 единиц:

2 фрегата проекта 11356Р – до 8 ракет в каждом: 16 единиц ("Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров")

3 малых ракетных корабля "Буян-М" – до 8 ракет в каждом: 24 ракеты ("Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон")

1 малый ракетный корабль "Каракурт": до 8 ракет ("Циклон")

3 подводные лодки "Варшавянка" – до 4 ракет в каждой: 12 ("Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино")

С учетом количества кораблей в Черном море у России и оценки количества ракет, речь идет о возможности врага осуществить 4 – 5 залпов с использованием ракет "Калибр" с одновременной мощностью до 60 единиц,

– говорится в статье.

Реален ли такой сценарий

В то же время отмечают, что для этого России будет необходимо вывести в море одновременно абсолютно все свои ракетоносители, что выглядит не слишком реалистично.

Враг производит эти крылатые ракеты и даже после запуска всех накопленных они у него завершатся безвозвратно.

При этом многие корабли России хоть и на плаву, но уже потерпели поражение и вряд ли находятся в полном боеспособном состоянии.

Что известно о вероятности атаки "Калибрами"