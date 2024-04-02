Відповідні розрахунки аналітики зробили з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

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Зазначають, що Росія змогла накопичити від 245 до 285 ракет "Калібр".

Максимальний пуск ракет

Загалом країна-терорист має у Чорному морі дев'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" з одночасним пуском до 60 одиниць:

2 фрегати проєкту 11356Р - до 8 ракет у кожному: 16 одиниць ("Адмирал Эссен" та "Адмирал Макаров")

3 малих ракетних корабля "Буян-М" - до 8 ракет у кожному: 24 ракети ("Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон")

1 малий ракетний корабель "Каракурт": до 8 ракет ("Циклон")

3 підводні човна "Варшавянка" - до 4 ракет у кожному: 12 ("Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино")

З урахуванням кількості кораблів у Чорному морі у Росії та оцінки кількості ракет, мова йде про можливість ворога здійснити 4 – 5 залпів з використанням ракет "Калібр" з одночасною потужністю до 60 одиниць,

– ідеться у статті.

Чи реальний такий сценарій

Водночас наголошують, що для цього Росії буде необхідно вивести в море одночасно абсолютно всі свої ракетоносії, що виглядає не надто реалістично.

Ворог виробляє ці крилаті ракети і навіть після запуску всіх накопичених вони у нього завершаться безповоротно.

При цьому багато кораблів Росії хоч і на плаву, але вже зазнали ураження та навряд перебувають у повному боєздатному стані.

Що відомо про імовірність атаки "Калібрами"