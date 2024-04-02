Відповідні розрахунки аналітики зробили з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.
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Зазначають, що Росія змогла накопичити від 245 до 285 ракет "Калібр".
Максимальний пуск ракет
Загалом країна-терорист має у Чорному морі дев'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" з одночасним пуском до 60 одиниць:
- 2 фрегати проєкту 11356Р - до 8 ракет у кожному: 16 одиниць ("Адмирал Эссен" та "Адмирал Макаров")
- 3 малих ракетних корабля "Буян-М" - до 8 ракет у кожному: 24 ракети ("Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон")
- 1 малий ракетний корабель "Каракурт": до 8 ракет ("Циклон")
- 3 підводні човна "Варшавянка" - до 4 ракет у кожному: 12 ("Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино")
З урахуванням кількості кораблів у Чорному морі у Росії та оцінки кількості ракет, мова йде про можливість ворога здійснити 4 – 5 залпів з використанням ракет "Калібр" з одночасною потужністю до 60 одиниць,
– ідеться у статті.
Чи реальний такий сценарій
Водночас наголошують, що для цього Росії буде необхідно вивести в море одночасно абсолютно всі свої ракетоносії, що виглядає не надто реалістично.
Ворог виробляє ці крилаті ракети і навіть після запуску всіх накопичених вони у нього завершаться безповоротно.
При цьому багато кораблів Росії хоч і на плаву, але вже зазнали ураження та навряд перебувають у повному боєздатному стані.
Що відомо про імовірність атаки "Калібрами"
- 31 березня у ГУР МО заявили, що Росія накопичила певну кількість крилатих ракет для ударів по Україні.
- Попередньо, 21 березня, російські війська вперше за майже місяць вивели в акваторію Чорного моря носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
- Окупанти масовано атакували Україну "Калібрами" у липні 2023 року. Тоді, 6 липня 2023 року, ворог завдав ударів по Львову. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, ще понад 40 – отримали поранення.