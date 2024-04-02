Проте, через вичерпання своїх запасів ракет, їй доведеться знову призупинити агресивні дії для поповнення арсеналу. Про це розповів представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Скільки ще ракет має Росія

Скібіцький розповів, що Росія має приблизно 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю польоту понад 350 кілометрів.

Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше ніж 900 ракет,

– зазначив він.

Представник ГУР додав, що російські війська починають масовані обстріли, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет, як тільки цей показник стає меншим – вони припиняють масовані удари, тому зараз вони наближаються до свого ліміту.

За прогнозами Скібіцького, у квітні Росія планує виробити близько 40 ракет Х-101.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", – розповів представник ГУР.

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