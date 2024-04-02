Однако из-за исчерпания своих запасов ракет, ей придется снова приостановить агрессивные действия для пополнения арсенала. Об этом рассказал представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Сколько еще ракет имеет Россия

Скибицкий рассказал, что Россия имеет примерно 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью полета более 350 километров.

Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет,

– отметил он.

Представитель ГУР добавил, что российские войска начинают массированные обстрелы, когда им удается накопить более 900 ракет, как только этот показатель становится меньше – они прекращают массированные удары, поэтому сейчас они приближаются к своему лимиту.

По прогнозам Скибицкого, в апреле Россия планирует произвести около 40 ракет Х-101.

"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", – рассказал представитель ГУР.

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