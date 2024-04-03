Вчера, 2 апреля, Президент Владимир Зеленский, кроме закона о снижении предельного возраста призывников, издал указ о службе женщин в ВСУ. 24 Канал рассказывает, что изменится.

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Женщины будут служить наравне с мужчинами

Отныне женщин принимают на контракт. При этом учитываются исключения, предусмотренные законами по вопросам охраны детства и материнства.

"Женщины принимаются на военную службу по контракту и проходят военную службу по контракту на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола)", – говорится в указе.

Справка. Это предусмотрено указом Президента Украины №213/2024 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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