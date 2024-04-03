Учора, 2 квітня, Президент Володимир Зеленський, окрім закону про зниження граничного віку призовників, видав указ щодо служби жінок у ЗСУ. 24 Канал розповідає, що зміниться.

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Жінки служитимуть нарівні з чоловіками

Відтепер жінок приймають на контракт. При цьому враховуються вийнятки, що передбачені законами з питань охорони дитинства та материнства.

"Жінки приймаються на військову службу за контрактом та проходять військову службу за контрактом на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі)", – ідеться в указі.

Довідка. Це передбачено указом Президента України №213/2024 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

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