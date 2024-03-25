Руководитель Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула отметил, что, по предварительным данным, это российская крылатая ракета типа Х-101. Именно этим типом ракеты оккупанты обстреливали наше государство в тот день.
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В Польшу могла залететь российская ракета Х-101
На вопрос журналистов о том, было ли залет российской ракеты на территорию Польши провокацией, Кукула ответил, что любой из вариантов возможен. Мужчина отметил, что ракеты россиян не слишком точные, поэтому могли отклониться от курса.
Кроме того, поляк объяснил, почему военные его страны не сбили вражескую цель в небе.
Такие цели на границе двух стран сложные в смысле дилеммы сбивать, или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут вызвать непреднамеренные эффекты по другой стороне,
– подчеркнул он.
Глава Генерального штаба ВС Польши отметил, что подобная ситуация может произойти, когда Украина стреляет в такую ракету. Ведь ракета может упасть на территории Польши и вызвать определенные последствия.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в 4:23 утра по местному времени 24 марта. Военные установили, что ракета находилась в пределах польской территории в течение 39 секунд.
- Впоследствии советник министра обороны Польши Мечислав Бенек заявил, что Польша способна была перехватить российскую ракету. Однако Бенек подчеркнул, что такие меры были бы применены, если бы российская крылатая ракета залетела дальше в польское воздушное пространство.
- В Министерстве иностранных дел Польши также объявили о намерении обратиться к России за разъяснениями относительно залета ракеты на польскую территорию. Представитель министерства Павел Вронский также отметил необходимость прекращения Россией воздушных террористических атак на людей и территорию Украины.
- Однако посол России в Польше Сергей Андреев отказался посетить Министерство иностранных дел страны после инцидента, связанного с пролетом ракеты. Андреев утверждает, что Варшава якобы не смогла предоставить доказательств относительно российской ракеты, о которой говорится.