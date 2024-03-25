Руководитель Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула отметил, что, по предварительным данным, это российская крылатая ракета типа Х-101. Именно этим типом ракеты оккупанты обстреливали наше государство в тот день.

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В Польшу могла залететь российская ракета Х-101

На вопрос журналистов о том, было ли залет российской ракеты на территорию Польши провокацией, Кукула ответил, что любой из вариантов возможен. Мужчина отметил, что ракеты россиян не слишком точные, поэтому могли отклониться от курса.

Кроме того, поляк объяснил, почему военные его страны не сбили вражескую цель в небе.

Такие цели на границе двух стран сложные в смысле дилеммы сбивать, или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут вызвать непреднамеренные эффекты по другой стороне,

– подчеркнул он.

Глава Генерального штаба ВС Польши отметил, что подобная ситуация может произойти, когда Украина стреляет в такую ракету. Ведь ракета может упасть на территории Польши и вызвать определенные последствия.

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