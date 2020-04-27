Спалах коронавірусу в ОРДЛО спровокований Росією, – експерт

Спалах пандемії коронавірусу на окупованому Донбасі штучно спровокований Росією. Це один із елементів війни Росії проти України.

Таку думку сайту 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також Росія повернула Україні дві ноти протесту щодо Криму та Донбасу: деталі

Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Лінія розмежування досить умовна. І спалахи в східних областях України відбуваються через те, що туди приїжджають жителі з ОРДЛО. Кремль хоче використати коронавірус, аби звинуватити Україну в поширенні пандемії і ще раз підкреслити, що конфлікт нібито внутрішній,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Росія знову почне вдавати з себе "миротворця". У Москві вже заявили, що готові надати допомогу ОРДЛО.

Читайте також Коронавірус в Росії: майже 6 тисяч нових випадків

Водночас, на думку експерта, ситуація з пандемією не вплине на військове протистояння з Росією. Снєгирьов відзначає: РФ на період пандемії скасувала мито для отримання російського паспорту для жителів ОРДЛО. Тобто отримати російське громадянство стало ще простіше.

Україні треба змінювати концепцію ведення переговорів. За приховування статистки щодо пандемії в ОРДЛО покласти відповідальність не на окупаційні адміністрації, а Росію. Підняти питання спрощеного громадянства РФ для ОРДЛО. Російська паспортизація ОРДЛО викликає нервову реакцію Заходу,

– наголошує Снєгирьов.

Фахівець додає: Україні також треба наполягати на великому обміні полонених, а не по десять чоловік. Інакше Росія роками використовуватиме тему обміну в якості політичного тиску на Україну.

Коронавірус в Україні. Головне