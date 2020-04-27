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      Спалах коронавірусу в ОРДЛО спровокований Росією, – експерт

      - Читать новость на русском
      Росія хоче використати пандемію проти України
      Росія хоче використати пандемію проти України / gettyimages.com

      Спалах пандемії коронавірусу на окупованому Донбасі штучно спровокований Росією. Це один із елементів війни Росії проти України.

      Таку думку сайту 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні. Лінія розмежування досить умовна. І спалахи в східних областях України відбуваються через те, що туди приїжджають жителі з ОРДЛО. Кремль хоче використати коронавірус, аби звинуватити Україну в поширенні пандемії і ще раз підкреслити, що конфлікт нібито внутрішній,
      – зазначає Дмитро Снєгирьов.

      За його словами, Росія знову почне вдавати з себе "миротворця". У Москві вже заявили, що готові надати допомогу ОРДЛО.

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      Водночас, на думку експерта, ситуація з пандемією не вплине на військове протистояння з Росією. Снєгирьов відзначає: РФ на період пандемії скасувала мито для отримання російського паспорту для жителів ОРДЛО. Тобто отримати російське громадянство стало ще простіше.

      Україні треба змінювати концепцію ведення переговорів. За приховування статистки щодо пандемії в ОРДЛО покласти відповідальність не на окупаційні адміністрації, а Росію. Підняти питання спрощеного громадянства РФ для ОРДЛО. Російська паспортизація ОРДЛО викликає нервову реакцію Заходу,
      – наголошує Снєгирьов.

      Фахівець додає: Україні також треба наполягати на великому обміні полонених, а не по десять чоловік. Інакше Росія роками використовуватиме тему обміну в якості політичного тиску на Україну.

      Коронавірус в Україні. Головне

      • 93% українців інфікувалися COVID-19 на території України. Решта 7% мали в історії закордонні поїздки в межах 14 днів до появи симптомів.
      • Громадський транспорт в Україні може запрацювати вже після травневих свят. Почнуть з міського, а сполучення між областями запустять в останню чергу. Масковий режим у транспорті може діяти до кінця року.
      • НБУ погіршив прогнози щодо ВВП та інфляції в Україні. ВВП може впасти на 5%, а інфляція – зрости до 6%. Та водночас Нацбанк знизив облікову ставку до 8%, і це добре – пояснення тут.
      • В Україні проходять дослідження 4 різних лікарських засоби проти COVID-19. Один із цих препаратів уже на стадії клінічних випробувань.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Війна на Донбасі Обмін полоненими
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