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      Вспышка коронавируса в ОРДЛО спровоцирована Россией, – эксперт

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      Россия хочет использовать пандемию против Украины
      Россия хочет использовать пандемию против Украины / gettyimages.com

      Вспышка пандемии коронавируса на оккупированном Донбассе искусственно спровоцирована Россией. Это один из элементов войны России против Украины.

      Такое мнение сайту 24 канала высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине. Линия разграничения достаточно условна. И вспышки в восточных областях Украины происходят оттого, что туда приезжают жители из ОРДЛО. Кремль хочет использовать коронавирус, чтобы обвинить Украину в распространении пандемии и еще раз подчеркнуть, что конфликт якобы внутренний,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      По его словам, Россия вновь начнет изображать из себя "миротворца". В Москве уже заявили, что готовы оказать помощь ОРДЛО.

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      Однако, по мнению эксперта, ситуация с пандемией не повлияет на военное противостояние с Россией. Снегирев отмечает: РФ на период пандемии отменила пошлины для получения российского паспорта для жителей ОРДЛО. То есть получить российское гражданство стало еще проще.

      Украине нужно менять концепцию ведения переговоров. За сокрытие статистки по пандемии в ОРДЛО нужно возложить ответственность не на оккупационные администрации, а на Россию. Поднять вопрос упрощенного гражданства РФ для ОРДЛО. Российская паспортизация ОРДЛО вызывает нервную реакцию Запада,
      – отмечает Снегирев.

      Специалист добавляет: Украине также надо настаивать на большом обмене пленных, а не по десять человек. Иначе Россия будет использовать годами тему обмена в качестве политического давления на Украину.

      Коронавирус в Украине: главное

      • 93% украинцев заразились COVID-19 на территории Украины. Остальные 7% имели в истории зарубежные поездки в пределах 14 дней до появления симптомов.
      • Общественный транспорт в Украине может заработать уже после майских праздников. Начнут с городского, а сообщение между областями запустят в последнюю очередь. Масочный режим в транспорте может действовать до конца года.
      • НБУ ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине. ВВП может упасть на 5%, а инфляция – вырасти до 6%. И одновременно Нацбанк снизил учетную ставку до 8%, и это хорошо – объяснение здесь.
      • В Украине проходят исследования 4 различных лекарственных средства против COVID-19. Один из этих препаратов уже на стадии клинических испытаний.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Обмен пленными
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