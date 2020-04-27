Вспышка коронавируса в ОРДЛО спровоцирована Россией, – эксперт

Вспышка пандемии коронавируса на оккупированном Донбассе искусственно спровоцирована Россией. Это один из элементов войны России против Украины.

Такое мнение сайту 24 канала высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине. Линия разграничения достаточно условна. И вспышки в восточных областях Украины происходят оттого, что туда приезжают жители из ОРДЛО. Кремль хочет использовать коронавирус, чтобы обвинить Украину в распространении пандемии и еще раз подчеркнуть, что конфликт якобы внутренний,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

По его словам, Россия вновь начнет изображать из себя "миротворца". В Москве уже заявили, что готовы оказать помощь ОРДЛО.

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Однако, по мнению эксперта, ситуация с пандемией не повлияет на военное противостояние с Россией. Снегирев отмечает: РФ на период пандемии отменила пошлины для получения российского паспорта для жителей ОРДЛО. То есть получить российское гражданство стало еще проще.

Украине нужно менять концепцию ведения переговоров. За сокрытие статистки по пандемии в ОРДЛО нужно возложить ответственность не на оккупационные администрации, а на Россию. Поднять вопрос упрощенного гражданства РФ для ОРДЛО. Российская паспортизация ОРДЛО вызывает нервную реакцию Запада,

– отмечает Снегирев.

Специалист добавляет: Украине также надо настаивать на большом обмене пленных, а не по десять человек. Иначе Россия будет использовать годами тему обмена в качестве политического давления на Украину.

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