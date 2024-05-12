Так, директорка Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону розповіла, як саме змінилися правила проходження ВЛК, передає 24 Канал.

Дізнайтеся також Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних через е-кабінет

Зміни щодо проходження ВЛК

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Він передбачає зміни у проходженні ВЛК. Зокрема, скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати ТЦК та СП.

Зауважимо, що 4 травня набув чинності наказ №402 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби. Після повторного проходження медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" і "непридатних".

Громадяни України з "обмежено відповідним" статусом повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Людина не може сама пройти ВЛК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку,

– сказала Оксана Сухорукова.

Індивідуальну оцінку придатності скасували