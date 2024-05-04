Так, тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися тільки чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви, заявили в Департаменті охорони здоров'я Міністерства оборони.

До речі У Міноборони пояснили, як будуть визначати придатність до військової служби

Індивідуальну оцінку придатності скасовано

Статус "обмежено придатний" скасовується. Залишається тільки "придатний" та "непридатний".

Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров'я. Зокрема, придатні (повністю); придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Окрім того, переглянуті критерії придатності:

оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів.

У кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

Переглянуто вимоги до стану здоров'я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період

Визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗСУ.

Також впроваджено принципи прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності. Окрім того, врегульовані Висновки ВЛК при встановленні причинного зв'язку травм під час полону.

Також змінена процедура оскарження постанов ВЛК. Повторне ВЛК проходиться в іншому закладі охорони здоров'я.

Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви,

– наголосили в Міноборони.

Додали, що ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоров'я (додатки 1 – 3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ).