Ці нюанси пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

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Наразі питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо чоловіка буде запрошено на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК,

– зазначив представник Генштабу.

Тобто, відповідь – ні. Військовозлбов'язаному достатньо буде оновити дані в електронному кабінеті.

"А нині наголошую, питання стоїть про оновлення даних", – додав Глущенко.

Що після того як ви внесете свої дані

Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Під час перевірки військово-облікових документів працівники ТЦК мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі сконтактувати з оператором, аби уточнити, чи оновлено дані.

Зауважте. Обмежено придатні законом № 10313 були виключені. Відтепер військовозобов'язані чоловіки матимуть статус або придатний, або непридатний до служби.

Що відомо про обов'язкове оновлення даних