Танки, гаубицы и минометы: какое тяжелое вооружение российской армии на Донбассе выявили в ОБСЕ

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем продолжают игнорировать и грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. А во время мониторинга Миссией ОБСЕ или не допускают наблюдателей, или обстреливают их беспилотники.

И все же наблюдателям ОБСЕ удалось зафиксировать тяжелое вооружение, которое оккупационные войска держат на линии соприкосновения. Об этом сообщает Командование Объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК).

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"Беспилотник Миссии дальнего радиуса действия возле населенного пункта Греччине Донецкой области зафиксировал три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин", – говорится в сообщении ОЦКК.

Также в отчете сообщается, что в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикуза были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированием РФ общим количеством 770 штук.

Кроме того, во время плановых полетов над временно оккупированной территорией БПЛА Миссии дважды были обстреляны из стрелкового оружия.

Но не везде наблюдателям ОБСЕ удалось попасть на неподконтрольную Украине территорию. Вооруженные оккупанты отказались их пропускать на блокпосту у моста, рядом со станицей Луганской. Свой отказ мотивировали "карантинными ограничениями из-за COVID-19. Подобный инцидент произошел также на блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское.

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Всего с начала 2020 года были зафиксированы 365 таких случаев препятствования работе патрулей международной организации.