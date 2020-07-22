Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 13 липня під Зайцевим під час евакуації з поля бою тіла іншого українського бійця. Ним виявився уродженець Верхньодніпровського району Дніпропетровщини Ярослав Журавель.

За результатами упізнання та судово-медичної експертизи встановили, на Донбасі 13 липня загинув Ярослав Журавель, повідомили у фейсбуці Командування морської піхоти. Читайте також Вшанування героя: у Києві прощаються з Миколою Іліним – фото Внаслідок трагічних подій біля Зайцевого Донецької області загинув сержант Журавель Ярослав Сергійович, командир машини – командир відділення розвідувального взводу,

– йдеться у повідомленні. Сержанту було 40 років. Удома на нього чекали дружина та двоє доньок. Церемонія прощання з військовим відбудеться об 11:00 23 липня у рідному селі бійця – Андріївці Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. До теми Розстріл українських медиків під Зайцевим: з'явились нові деталі та відео 18+ Що відомо про обстріл під час евакуації тіла військового Українські військові 13 липня здійснювали евакуацію тіла загиблого бійця поблизу Зайцевого на Донбасі. Окупанти погодилися дотриматися тиші.

бійця поблизу Зайцевого на Донбасі. Окупанти погодилися дотриматися тиші. Забрати тіло українського військового пішла спеціальна група, яка мала білі пов'язки та білі бронежилети. Однак, коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Поранення отримав сержант, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін. Він потрапив під обстріл.

та білі бронежилети. Однак, коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Він потрапив під обстріл. У результаті вбили військового медика, один військовий був поранений, інший отримав бойову травму.

Травмованого військового вдалося евакуювати, поранений і загиблий залишилися на полі бою.

На четвертий день після обстрілу, 17 липня, представники російсько-окупаційних військ передали тіло медика-сержанта Миколи Іліна.

20 липня командування 35-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднило відео з пораненим військовим, який залишився на полі бою.

21 липня бойовики передали тіло українського військового.