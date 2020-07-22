Обстріл бойовиками евакуаційної групи під Зайцевим: відоме ім'я бійця, який загинув
Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 13 липня під Зайцевим під час евакуації з поля бою тіла іншого українського бійця. Ним виявився уродженець Верхньодніпровського району Дніпропетровщини Ярослав Журавель.
За результатами упізнання та судово-медичної експертизи встановили, на Донбасі 13 липня загинув Ярослав Журавель, повідомили у фейсбуці Командування морської піхоти.
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Внаслідок трагічних подій біля Зайцевого Донецької області загинув сержант Журавель Ярослав Сергійович, командир машини – командир відділення розвідувального взводу,
– йдеться у повідомленні.
Сержанту було 40 років. Удома на нього чекали дружина та двоє доньок.
Церемонія прощання з військовим відбудеться об 11:00 23 липня у рідному селі бійця – Андріївці Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.
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Що відомо про обстріл під час евакуації тіла військового
- Українські військові 13 липня здійснювали евакуацію тіла загиблого бійця поблизу Зайцевого на Донбасі. Окупанти погодилися дотриматися тиші.
- Забрати тіло українського військового пішла спеціальна група, яка мала білі пов'язки та білі бронежилети. Однак, коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Поранення отримав сержант, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін. Він потрапив під обстріл.
- У результаті вбили військового медика, один військовий був поранений, інший отримав бойову травму.
- Травмованого військового вдалося евакуювати, поранений і загиблий залишилися на полі бою.
- На четвертий день після обстрілу, 17 липня, представники російсько-окупаційних військ передали тіло медика-сержанта Миколи Іліна.
- 20 липня командування 35-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднило відео з пораненим військовим, який залишився на полі бою.
- 21 липня бойовики передали тіло українського військового.