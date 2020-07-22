Обстрел боевиками эвакуационной группы под Зайцево: известно имя бойца, который погиб
Стало известно имя украинского военного, который погиб 13 июля под Зайцево во время эвакуации с поля боя тела другого украинского бойца. Им оказался уроженец Верхнеднепровского района Днепропетровщины Ярослав Журавель.
По результатам опознания и судебно-медицинской экспертизы установили, на Донбассе 13 июля погиб Ярослав Журавель, сообщили в фейсбуке Командования морской пехоты.
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В результате трагических событий возле Зайцево Донецкой области погиб сержант Журавель Ярослав Сергеевич, командир машины – командир отделения разведывательного взвода,
– говорится в сообщении.
Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей.
Церемония прощания с военным состоится в 11:00 23 июля в родном селе бойца – Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
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Что известно об обстреле во время эвакуации тела военного
- Украинские военные 13 июля осуществляли эвакуацию тела погибшего бойца вблизи Зайцевого на Донбассе. Оккупанты согласились соблюсти тишину.
- Забрать тело украинского военного пошла специальная группа, с белыми повязками и бронежилетами. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Ранение получил сержант, ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он попал под обстрел.
- В результате убили военного медика, один военный был ранен, другой получил боевую травму.
- Травмированного военного удалось эвакуировать, раненый и погибший остались на поле боя.
- На четвертый день после обстрела, 17 июля, представители российско-оккупационных войск передали тело медика-сержанта Николая Илина.
- 20 июля командование 35-й отдельной бригады морской пехоты обнародовало видео с раненым военным, который остался на поле боя.
- 21 июля боевики передали тело украинского военного.