Стало известно имя украинского военного, который погиб 13 июля под Зайцево во время эвакуации с поля боя тела другого украинского бойца. Им оказался уроженец Верхнеднепровского района Днепропетровщины Ярослав Журавель.

По результатам опознания и судебно-медицинской экспертизы установили, на Донбассе 13 июля погиб Ярослав Журавель, сообщили в фейсбуке Командования морской пехоты. Читайте также Чествование героя: в Киеве прощаются с Николаем Илиным – фото В результате трагических событий возле Зайцево Донецкой области погиб сержант Журавель Ярослав Сергеевич, командир машины – командир отделения разведывательного взвода,

– говорится в сообщении. Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей. Церемония прощания с военным состоится в 11:00 23 июля в родном селе бойца – Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. К теме Расстрел украинских медиков под Зайцево: появились новые детали и видео 18+ Что известно об обстреле во время эвакуации тела военного Украинские военные 13 июля осуществляли эвакуацию тела погибшего бойца вблизи Зайцевого на Донбассе. Оккупанты согласились соблюсти тишину.

бойца вблизи Зайцевого на Донбассе. Оккупанты согласились соблюсти тишину. Забрать тело украинского военного пошла специальная группа, с белыми повязками и бронежилетами. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Ранение получил сержант, ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он попал под обстрел.

и бронежилетами. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Он попал под обстрел. В результате убили военного медика, один военный был ранен, другой получил боевую травму.

Травмированного военного удалось эвакуировать, раненый и погибший остались на поле боя.

На четвертый день после обстрела, 17 июля, представители российско-оккупационных войск передали тело медика-сержанта Николая Илина.

20 июля командование 35-й отдельной бригады морской пехоты обнародовало видео с раненым военным, который остался на поле боя.

21 июля боевики передали тело украинского военного.