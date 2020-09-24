У ніч проти 24 вересня помер український боєць 503 ОБМП Костянтин Оверко. Український воїн був важко поранений ворожим снайпером 20 червня й понад 3 місяці боровся за власне життя.

Про смерть Костянтина Оверка повідомляє 503 окремий батальйон морської піхоти, у лавах якого й служив військовий.

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Сьогодні вночі, 24 вересня Костя помер у лікарні. "Борсуки" висловлюють свої співчуття близьким загиблого. Братику, ми помстимось!

– запевнили в 503 ОБМП.

За 3 місяці, протягом яких військовий боровся за своє життя, він переніс понад 30 важких операцій. У госпіталь воїн потрапив після того, як у червні отримав поранення ворожого снайпера.



Костянтин Оверко на службі в лавах морської піхоти / Фото 503 ОБМП

"Весь цей час лікарі відчайдушно боролися за нього, щомиті була поряд його мама. Сам Костя намагався скористатися кожним шансом прожити ще бодай один день, аби згодом стати на ноги", – розповіли у фонді "Повернись живим".

Відомо також, що Костянтин Оверко був родом з Запоріжжя.



Український воїн Костянтин Оверко / Фото 503 ОБМП