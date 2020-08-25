У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув старший лейтенант Володимир Рудик. Причина – необережне поводження зі зброєю. Причина – необережне поводження зі зброєю.

На Донбасі загинув Володимир Рудик: що відомо

Про загибель військового повідомили у 14-й окремій механізованій бригаді. Відповідний допис з’явився на їхній сторінці у фейсбуці.

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Військові кажуть, що, за результатами попередньої службової перевірки, Рудик загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Водночас у громадському об’єднанні "Теребовлянська вежа" розповіли, що Володимир загинув 21 серпня внаслідок кульового поранення в Новоайдарському районі на Луганщині. Провели його в останню путь 23 числа.

З цієї трагічної причини в його рідному селі Золотники 22 – 24 серпня оголосили жалобними. Цими днями тут на знак скорботи за загиблим приспустили український прапор із чорною стрічкою на адміністративних будівлях і спорудах. Також обмежили проведення масових заходів, мовиться на сайті Золотниківської сільради.

Журналісти 24 каналу висловлюють щирі співчуття родині та близьким Володимира.

Коротка біографія Володимира Рудика

Народився він 20 березня 1989 року.

У квітні 2015-го його мобілізували.

На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта.

Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав 6 державних нагород.

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Втрати України у 2020 році

Зауважимо, що в 2020 році на Донбасі загинули 65 українських військових. Зокрема, Михайло Воронський, який також помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. 12 серпня з цієї ж причини загинув ще один боєць, але його ім'я – невідоме. Крім того, вже за час перемир'я з 27 липня через погіршення стану здоров'я померли троє військових.

Щодо бойових втрат під час режиму припинення вогню, то захисники України її зазнали 13 серпня. Тоді у районі Водяного Донецької області авто з українськими військовими наїхало на міну. В результаті вибуху загинув старший сержант Сергій Похович і ще один військовий отримав травми.

Загалом від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень. Щоправда, у Генштабі наголошують, що вони є неприцільними, поодинокими та особливої загрози не становлять. Тому їх враховувати не слід.

Зі списком усіх, хто загинув у 2020 році, можете ознайомитися за цим посиланням.