У День Незалежності України 24 серпня обстрілів окупантів зафіксовано не було. Водночас проросійські бойовики не втримались від порушення перемир'я.

Про порушення з боку російських найманців повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці. Актуально Режим припинення вогню не для окупантів: ОБСЄ зафіксувала сотні порушень на Донбасі Підсумки минулої доби в зоні ООС Поблизу Майорська ворог застосував безпілотник для скидання пострілу ВОГ-17.

На щастя, серед українських військових бойових втрат та поранень вдалося уникнути. Від початку поточної доби, 25 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Припинення вогню на Донбасі: що треба знати Воно було оголошене в ніч проти 27 липня. За понад три тижні траплялися поодинокі постріли з боку бойовиків, але тривалий час серед українських військових не було втрат.

Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з українськими військовими наїхало на міну. В результаті вибуху загинув старший сержант Сергій Похович. Ще один військовий отримав травми. Зверніть увагу! Раніше Генштабі ЗСУ прокоментували поодинокі постріли з боку бойовиків. Там заявили, що такі порушення можна не враховувати. Зазначимо, з початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу