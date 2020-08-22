Станом на 20 серпня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 634 порушення всеосяжного припинення вогню. Хоча нова домовленість про припинення вогню діє з 27 липня.

Місії ОБСЄ окупанти і надалі перешкоджали працювати, прикриваючись карантином. Про це повідомили у щоденному звіті місії.

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Де були порушення

Місія зафіксувала 153 порушення режиму припинення вогню на Донеччині. У минулому звіті ОБСЄ вказала лише про 1 порушення.

У Луганській області за 20 серпня порушення перемир'я не було.

Загалом у Донецькій та Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, 6 освітлювальних ракет та 534 черги й постріли.



Порушення припинення вогню на Донбасі / Карта ОБСЄ

Що відомо про новий режим припинення вогню

Повне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 27 серпня. Про нього домовились на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте окупанти регулярно порушують домовленість.

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