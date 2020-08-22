За добу 21 серпня на Донбасі не зафіксували фактів порушення режиму припинення вогню. Проросійські окупанти не вдавались до провокацій та не стріляли.

На Донбасі 21 серпня не стріляли

Про те, що режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів, інформують в штабі ООС у фейсбуці.

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Бойових втрат та поранень немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил,

– мовиться в повідомленні.

Інші події у зоні проведення ООС

Співробітники Державної фіскальної служби у Донецькій області, спільно з оперативниками Краматорського прикордонного загону та співробітниками СБУ зупинили автомобіль в місті Торецьк. За кермом був місцевий мешканець. Під час огляду автівки виявили 15 ящиків цигарок без акцизок. Попередня сума оцінки цигарок становить 300 тисяч гривень.

Ситуація за попередню добу

Зазначимо, що за добу 20 серпня бойовики двічі вдавались до провокацій. Зокрема:

Вели неприцільні обстріли з кулемета поблизу Авдіївки.

Стріляли з автоматичного станкового гранатомета біля Новоолександрівки.

Українські військові на провокації ворога не відповідали. Бойових втрат та поранень серед наших захисників не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу