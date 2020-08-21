Чиновник Служби зовнішньої розвідки та колишній військовий купували в зоні ООС та зберігали боєприпаси без передбаченого законом дозволу. Слідчі ДБР у Краматорську викрили злочинну схему.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього військового на вивезенні боєприпасів із зони ООС, повідомляє пресслужба ДБР. Читайте також Чиновник Медсил ЗСУ зі спільниками вимагав мільйон "відкату" за маски: деталі афери Як працювала схема Боєприпаси колишній прикордонник поцупив під час проходження ним служби у 2015 – 2017 роках.

Після цього зловмисник зберігав їх в орендованому гаражі у Сєвєродонецьку.

На спробі вивезення цих боєприпасів "перевізників" зброї викрили. Що знайшли під час обушків У службовому автомобілі посадовця СЗР виявили 6 000 патронів калібру 5.45;

понад 4 000 набоїв калібром 7.62;

4 гранати РПГ-26;

1 ручну протитанкову гранату РПГ-22;

5 уніфікованих запалів ручних гранат;

5 гранат РГД-5;

гранату Ф-1. Що загрожує зловмисникам Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами. Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує ув’язнення терміном від 3 до 7 років. Зверніть увагу Розслідування у справах Майдану щодо ексслідчого Києва завершили: результати

Чиновник СВР та експрикордонник вивозили боєприпаси зі зони ООС / Фото ДБР

ДБР викрило злочинну схему / Фото ДБР

Під час обшуків знайшли патрони, набої, гранати / Фото ДБР