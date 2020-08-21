Чиновник СВР та експрикордонник вивозили боєприпаси зі зони ООС: деталі, фото
Чиновник Служби зовнішньої розвідки та колишній військовий купували в зоні ООС та зберігали боєприпаси без передбаченого законом дозволу. Слідчі ДБР у Краматорську викрили злочинну схему.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього військового на вивезенні боєприпасів із зони ООС, повідомляє пресслужба ДБР.
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Як працювала схема
- Боєприпаси колишній прикордонник поцупив під час проходження ним служби у 2015 – 2017 роках.
- Після цього зловмисник зберігав їх в орендованому гаражі у Сєвєродонецьку.
- На спробі вивезення цих боєприпасів "перевізників" зброї викрили.
Що знайшли під час обушків
У службовому автомобілі посадовця СЗР виявили
- 6 000 патронів калібру 5.45;
- понад 4 000 набоїв калібром 7.62;
- 4 гранати РПГ-26;
- 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22;
- 5 уніфікованих запалів ручних гранат;
- 5 гранат РГД-5;
- гранату Ф-1.
Що загрожує зловмисникам
Обом фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами.
Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує ув’язнення терміном від 3 до 7 років.
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Чиновник СВР та експрикордонник вивозили боєприпаси зі зони ООС / Фото ДБР
ДБР викрило злочинну схему / Фото ДБР