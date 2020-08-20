Начальник управління командування Медичних сил ЗСУ та його спільники отримали майже 1 мільйон гривень "відкату". Гроші їм дало підприємство, якому "допомогли" перемогти у закупівлі медичних масок для військових.

За даними досудового розслідування, оборудку організував начальник управління Командування Медичних сил разом зі спільниками, повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях Укрзалізниці: причина

Інформацію оприлюднили також на сайтах ДБР та Офісу генпрокурора.

У корупційній схемі також брали участь офіцер медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовець Державної інспекції енергетичного нагляду та посередник.

Як працювала корупційна схема

Зловмисники вимагали від компанії, яка продає медичні маски, хабар у розмірі 1 мільйона гривень. Натомість підприємцю обіцяли забезпечити перемогу у відкритих торгах.

від компанії, яка продає медичні маски, хабар у розмірі 1 мільйона гривень. Натомість підприємцю обіцяли забезпечити перемогу у відкритих торгах. Розмір хабаря залежав від обсягу поставки – 1 гривня з кожної маски. Гроші на вимогу фігурантів планували передавати у скриньку у відділенні одного з банків Києва.

17 серпня змовники отримали першу частину хабаря – 400 тисяч гривень. Гроші одразу ж поділили.

хабаря – 400 тисяч гривень. Гроші одразу ж поділили. 19 серпня після отримання другої "порції" у розмірі 598 тисяч гривень зловмисників спіймали на гарячому.

Поточна ситуація

Двоє військових помістили до гауптвахти Центрального управління ВСП ЗСУ.

У фігурантів кримінального провадження провели 13 обшуків . У результаті знайшли "нечисті" гроші, щоправда, лише частину.

. У результаті знайшли "нечисті" гроші, щоправда, лише частину. Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших людей до кримінального правопорушення.

до кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії, вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Зверніть увагу Закупили дорогі халати для медиків: в Закарпатській ОДА влаштували обшуки

Реакція Міноборони та ЗСУ

Міністерство оборони України та Збройні сили України призначили службове розслідування. На час його проведення підозрюваних відсторонили від виконання службових обов'язків.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив на необхідності усунення будь-яких проявів корупції в українському війську.

Висока довіра суспільства до Збройних сил неприпустимо підривати корупційними діяннями, які до того ж паплюжать світлу пам'ять полеглих побратимів,

– зазначив він.

Командування Медсил сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні.

Чиновник Медсил ЗСУ і спільники вимагали 1 мільйон "відкату" / Фото СБУ

У ЗСУ викрили мільйонну схему "відкатів" при закупівлі масок: відео