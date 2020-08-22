У Генпрокуратурі дослідили, що єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія військ Росії. Усі докази щодо справи вже передали у Міжнародний кримінальний суд.

Іловайський котел: про що свідчать дослідження Генпрокуратури

У ніч на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України, інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

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На той момент війська РФ налічували:

9 батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу,

до 60 танків,

до 320 БМД (БМП),

до 60 гармат,

до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Чисельність техніки української армії була набагато менша.

Що відомо про перебіг справи щодо трагедії під Іловайськом

Наразі справа не закрита, вона перебуває на стадії провадження. Однак докази про вчинення воєнних злочинів Росією вже передали до Офісу прокурора Міжнародного суду. Україна сподівається на відкриття кримінального провадження проти РФ.

Зверніть увагу! Через анексію Криму та агресію Росії на Донбасі міжнародні правові інстанції порушили десятки справ. Щонайменше є 2 масштабних позови у Гаазі, п'ять міждержавних справ, близько 10 комерційних арбітражів.

Іловайська трагедія: коротко