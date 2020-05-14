На Донбасі загинули двоє військових: що відомо про трагедію
Двоє військовослужбовців загинули 13 травня під час планових занять у районі проведення Операції об'єднаних сил. Імена загиблих та деталі трагедії – наразі невідомі.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці
На місце загибелі військовослужбовців прибули представники військової служби правопорядку та правоохоронці. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у фейсбуці.
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Обставини трагедії наразі встановлюють. Командування ООС висловило співчуття родинам та близьким загиблих.
Втрати в зоні проведення ООС
Зазначимо, що 13 – 14 травня окупанти вбили двох українських захисників. Від ворожих куль загинули 24-річний боєць Олександр Карпика та 30-річний майор Андрій Супріган.
З початку 2020 року від обстрілів проросійських бойовиків загинули 50 українських військовослужбовців.