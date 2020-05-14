На Донбассе погибли двое военных: что известно о трагедии

Двое военнослужащих погибли 13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции объединенных сил. Имена погибших и детали трагедии пока неизвестны.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители

На место гибели военнослужащих прибыли представители военной службы правопорядка и правоохранители. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают. Командование ООС выразило соболезнования семьям и близким погибших.

Потери в зоне проведения ООС

Отметим, что 13 – 14 мая оккупанты убили двух украинских защитников. От вражеских пуль погибли 24-летний боец Александр Карпик и 30-летний майор Андрей Суприган.

С начала 2020 года от обстрелов пророссийских боевиков погибли 50 украинских военнослужащих.