На Донбассе погибли двое военных: что известно о трагедии
Двое военнослужащих погибли 13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции объединенных сил. Имена погибших и детали трагедии пока неизвестны.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители
На место гибели военнослужащих прибыли представители военной службы правопорядка и правоохранители. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в фейсбуке.
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Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают. Командование ООС выразило соболезнования семьям и близким погибших.
Потери в зоне проведения ООС
Отметим, что 13 – 14 мая оккупанты убили двух украинских защитников. От вражеских пуль погибли 24-летний боец Александр Карпик и 30-летний майор Андрей Суприган.
С начала 2020 года от обстрелов пророссийских боевиков погибли 50 украинских военнослужащих.