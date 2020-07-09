Про смерть побратима повідомила у фейсбуці 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Олег Шило був стрілцем-помічником гранатометника.

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У бригаді згадують, що військовий був надійним товаришем та відданим захисником України.

Олег Шило народився 5 квітня 1991 року, військовий проживав у Києві. З 2009 року по 2010 рік служив строкову службу в 138- ій радіотехнічній бригаді в місті Васильків Київської області.

У грудні 2019 герой прийшов служити до 30-ї окремої механізованої бригади. Для Олега це була перша ротація в зону бойових дій.

Побратими пригадують, що він відповідально виконував службові обов’язки та проявляв себе дуже добре. Військовий був відвертим, щирим, веселим чоловіком, завжди всім цікавився і хотів навчатись.

Найбільше мріяв, аби закінчилась ця клята війна, яка забирає життя найкращих синів України,

– згадують побратими.

У полеглого воїна залишились батьки та сестра. У бригаді запевнили, що смерть побратима не залишаться безкарною для ворога.