Україна намагається почати прямий діалог з Росією щодо врегулювання війни на Донбасі. Однак Кремль категорично відмовляється від цього.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів, що саме прямий діалог України та Росії допоміг б досягти прогресу з багатьох питань.

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Однак РФ відмовляється від такого формату, а натомість наполягає на прямих переговорах з проросійськими бойовиками.

За словами Кулеби, це питання "блокує всі інші".

Якщо його вирішити, можна рухатися вперед,

– додав він.

Однак Україна категорично відмовляється від такого формату переговорів, а наполягає на вирішенні конфлікту на Донбасі саме з Росією.

"Вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якщо б змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає", – сказав Кулеба.

Зауважимо, що під час зустрічей ТКГ у Мінську Україна категорично відмовилася вести прямі переговори з окупантами. Зараз у мінський процес залучили жителів ОРДЛО, які були вимушені покинути Донбас через війну.