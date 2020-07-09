У Зеленського розповіли, що блокує завершення війни на Донбасі
Україна намагається почати прямий діалог з Росією щодо врегулювання війни на Донбасі. Однак Кремль категорично відмовляється від цього.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів, що саме прямий діалог України та Росії допоміг б досягти прогресу з багатьох питань.
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Однак РФ відмовляється від такого формату, а натомість наполягає на прямих переговорах з проросійськими бойовиками.
За словами Кулеби, це питання "блокує всі інші".
Якщо його вирішити, можна рухатися вперед,
– додав він.
Однак Україна категорично відмовляється від такого формату переговорів, а наполягає на вирішенні конфлікту на Донбасі саме з Росією.
"Вдалося б досягти прориву у багатьох питаннях, якщо б змогли вирішити цю проблему. Поки рішення немає", – сказав Кулеба.
Зауважимо, що під час зустрічей ТКГ у Мінську Україна категорично відмовилася вести прямі переговори з окупантами. Зараз у мінський процес залучили жителів ОРДЛО, які були вимушені покинути Донбас через війну.
У якому форматі вирішують питання закінчення війни на Донбасі?Для цього створена зустріч у нормандському форматі. Минула така зустріч була 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітні 2020 року.
Переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу. Попередньо, зустріч відбудеться у Німеччині до кінця 2020 року. Україна зробила кроки для виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Водночас Росія не зробила для співпраці нічого й надалі наполягає на прямому діалозі з бойовиками.