Впродовж минулої доби, 8 липня, проросійські бойовики 9 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць, ще троє отримали поранення.

Для своїх обстрілів ворог застосував 120-ти та 82-х міліметрові міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати, повідомляє штаб ООС.

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Де було найгарячіше:

Поблизу Мар’їнки , окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем.

, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю.

противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного , ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

та , ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

та в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

та агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Командування ООС зазначає, що стримування ворога на Донбасі внаразі відбувається в умовах, коли значна частина військових задіяна в ліквідації пожеж.