Поки на Донбасі пожежі, окупанти збільшили обстріли: є жертви
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Впродовж минулої доби, 8 липня, проросійські бойовики 9 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць, ще троє отримали поранення.
Для своїх обстрілів ворог застосував 120-ти та 82-х міліметрові міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати, повідомляє штаб ООС.
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Де було найгарячіше:
- Поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем.
- Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю.
- Біля Старогнатівки та Опитного, ворог обстрілював наші позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
- Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.
Командування ООС зазначає, що стримування ворога на Донбасі внаразі відбувається в умовах, коли значна частина військових задіяна в ліквідації пожеж.