За прошедшие сутки, 8 июля, пророссийские боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский боец, еще трое получили ранения.

Для своих обстрелов враг применил 120-ти и 82-х миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, сообщает штаб ООС.

Интересно Не исключаю, что это может быть поджог оккупантами, – Гайдай о причине пожара на Луганщине

Где было горячее всего:

Вблизи Марьинки оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем.

оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку от Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие.

противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. Возле Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

и враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Хутора Вольный и Орехова в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

и в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

и агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцева и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Командование ООС отмечает, что сдерживание врага на Донбассе сейчас происходит в условиях, когда значительная часть военных задействована в ликвидации пожаров.