Пока на Донбассе пожары, оккупанты увеличили обстрелы: есть жертвы
За прошедшие сутки, 8 июля, пророссийские боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский боец, еще трое получили ранения.
Для своих обстрелов враг применил 120-ти и 82-х миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, сообщает штаб ООС.
Интересно Не исключаю, что это может быть поджог оккупантами, – Гайдай о причине пожара на Луганщине
Где было горячее всего:
- Вблизи Марьинки оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем.
- Неподалеку от Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие.
- Возле Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Хутора Вольный и Орехова в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
- Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцева и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.
Командование ООС отмечает, что сдерживание врага на Донбассе сейчас происходит в условиях, когда значительная часть военных задействована в ликвидации пожаров.