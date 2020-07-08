На Луганщине уже несколько суток горят леса и села, стихия наделала много бед. В частности, погибло 5 человек. Эксперты предполагают, что поджог могли совершить оккупанты.

Такое мнение высказал и председатель военно-гражданской администрации Луганщины Сергей Гайдай в эфире 24 канала. Он отметил, что еще рано говорить о том, что именно стало причиной этого пожара, но есть основания полагать, что оккупанты совершили поджог.

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Гайдай пояснил, что не уверен в том, что пожары есть и на оккупированной территории, потому что ни с кем оттуда не общается. Однако вчера, 7 июля 2020 года, был инцидент и пример, который свидетельствует о целенаправленном намерении устроить пожар.

"Вчера оккупанты расстреливали сухую траву перед нашими позициями пулями, которые однозначно поджигают траву. Они своей цели, к сожалению, достигли и было большое пламя на наших позициях. Я не исключаю, что может быть такая диверсия", – заявил Гайдай.

Есть опасность еще одной вспышки, – Гайдай

Гайдай рассказал, что на Луганщине до сих пор нет дождя, более того – начинается сильный ветер.

"Спасатели волнуются, чтобы не было новых вспышек, поэтому изучили розу ветров и усиливают то направление, куда дует ветер, новыми дополнительными экипажами и цистернами с водой", – подытожил Гайдай.

По его словам, спасатели хорошо обеспечены техникой, поэтому сейчас все зависит от самой стихии. Если поднимется ветер, то есть опасность, что в одном месте лес начнет гореть.

Пожары в Луганской области: коротко