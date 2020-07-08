Не исключаю, что это может быть поджог оккупантами, – Гайдай о причине пожара на Луганщине
На Луганщине уже несколько суток горят леса и села, стихия наделала много бед. В частности, погибло 5 человек. Эксперты предполагают, что поджог могли совершить оккупанты.
Такое мнение высказал и председатель военно-гражданской администрации Луганщины Сергей Гайдай в эфире 24 канала. Он отметил, что еще рано говорить о том, что именно стало причиной этого пожара, но есть основания полагать, что оккупанты совершили поджог.
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Гайдай пояснил, что не уверен в том, что пожары есть и на оккупированной территории, потому что ни с кем оттуда не общается. Однако вчера, 7 июля 2020 года, был инцидент и пример, который свидетельствует о целенаправленном намерении устроить пожар.
"Вчера оккупанты расстреливали сухую траву перед нашими позициями пулями, которые однозначно поджигают траву. Они своей цели, к сожалению, достигли и было большое пламя на наших позициях. Я не исключаю, что может быть такая диверсия", – заявил Гайдай.
Есть опасность еще одной вспышки, – Гайдай
Гайдай рассказал, что на Луганщине до сих пор нет дождя, более того – начинается сильный ветер.
"Спасатели волнуются, чтобы не было новых вспышек, поэтому изучили розу ветров и усиливают то направление, куда дует ветер, новыми дополнительными экипажами и цистернами с водой", – подытожил Гайдай.
По его словам, спасатели хорошо обеспечены техникой, поэтому сейчас все зависит от самой стихии. Если поднимется ветер, то есть опасность, что в одном месте лес начнет гореть.
Пожары в Луганской области: коротко
- Пожар вспыхнул 6 июля 2020 года. На следующий день он так разгорелся, что пострадали люди в населенных пунктах, в частности в Северодонецке.
- В соседних поселках уничтожены десятки домов. Огонь есть и в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
- Сгорело уже более 5 тысяч гектаров леса. Чтобы остановить стихию, привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Также с разрешения Владимира Зеленского привлекли авиацию. Сейчас на месте работают 2 самолета АН-32П.
- В результате пожара погибли не менее 5 человек. Госпитализировали с травмами 32 местных жителя.
- Пожар удалось локализовать. Посещали Луганщину Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Президент пообещал материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял дом в огне.