Не виключаю, що це може бути підпал окупантами, – Гайдай про причину пожежі на Луганщині
На Луганщині вже кілька діб палають ліси та села, стихія наробила чимало лиха. Зокрема, загинуло 5 людей. Експерти припускають, що підпал могли здійснити окупанти.
Таку думку висловив і голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що ще зарано говорити про те, що саме стало причиною цієї пожежі, але є підстави думати, що окупанти вчинили підпал.
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Гайдай пояснив, що не впевнений в тому, що пожежі є і на окупованій території, бо ні з ким звідти не спілкується. Однак вчора, 7 липня 2020 року, був інцидент і приклад, який свідчить про цілеспрямований намір влаштувати пожежу.
"Вчора окупанти розстрілювали суху траву перед нашими позиціями кулями, які однозначно підпалюють траву. Вони своєї мети, на жаль, досягнули і було велике полум'я на наших позиціях. Я не виключаю, що може бути така собі диверсія", – заявив Гайдай.
Є небезпека ще одного спалаху, – Гайдай
Гайдай розповів, що на Луганщині досі немає дощу, ба більше – починається великий вітер.
"Рятувальники хвилюються, щоб не було нових спалахів, тому вивчили розу вітрів і підсилюють той напрямок, куди дує вітер, новими додатковими екіпажами і цистернами з водою", – підсумував Гайдай.
За його словами, рятувальники добре забезпечені технікою, тому зараз все залежить від самої стихії. Якщо підніметься вітер, то є небезпека, що в одному місці ліс почне горіти.
Пожежі на Луганщині: коротко
- Пожежа спалахнула 6 липня 2020 року. Наступного дня вона так розгорілася, що постраждали люди у населених пунктах, зокрема у Сєвєродонецьку.
- У сусідніх селищах знищені десятки будинків. Вогонь є і в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.
- Згоріло вже понад 5 тисяч гектарів лісу. Щоб зупинити стихію, залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.
- Також з дозволу Володимира Зеленського залучили авіацію. Наразі на місці працюють 2 літаки АН-32П.
- Внаслідок пожежі загинули щонайменше 5 осіб. Госпіталізували з травмами 32 місцевих жителі.
- Пожежу вдалось локалізувати. Відвідували Луганщину вже Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.
- Президент пообіцяв матеріальну допомогу сім'ям загиблих, постраждалим і тим, хто втратив дім у вогні.