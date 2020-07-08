На Луганщині вже кілька діб палають ліси та села, стихія наробила чимало лиха. Зокрема, загинуло 5 людей. Експерти припускають, що підпал могли здійснити окупанти.

Таку думку висловив і голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що ще зарано говорити про те, що саме стало причиною цієї пожежі, але є підстави думати, що окупанти вчинили підпал.

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Гайдай пояснив, що не впевнений в тому, що пожежі є і на окупованій території, бо ні з ким звідти не спілкується. Однак вчора, 7 липня 2020 року, був інцидент і приклад, який свідчить про цілеспрямований намір влаштувати пожежу.

"Вчора окупанти розстрілювали суху траву перед нашими позиціями кулями, які однозначно підпалюють траву. Вони своєї мети, на жаль, досягнули і було велике полум'я на наших позиціях. Я не виключаю, що може бути така собі диверсія", – заявив Гайдай.

Є небезпека ще одного спалаху, – Гайдай

Гайдай розповів, що на Луганщині досі немає дощу, ба більше – починається великий вітер.

"Рятувальники хвилюються, щоб не було нових спалахів, тому вивчили розу вітрів і підсилюють той напрямок, куди дує вітер, новими додатковими екіпажами і цистернами з водою", – підсумував Гайдай.

За його словами, рятувальники добре забезпечені технікою, тому зараз все залежить від самої стихії. Якщо підніметься вітер, то є небезпека, що в одному місці ліс почне горіти.

Пожежі на Луганщині: коротко