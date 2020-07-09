У Зеленского рассказали, что блокирует завершение войны на Донбассе
Украина пытается начать прямой диалог с Россией по урегулированию войны на Донбассе. Однако Кремль категорически отказывается от этого.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки" рассказал, что именно прямой диалог Украины и России помог бы достичь прогресса по многим вопросам.
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Однако РФ отказывается от такого формата, а взамен настаивает на прямых переговорах с пророссийскими боевиками.
По словам Кулебы, этот вопрос "блокирует все другие".
Если его решить, можно двигаться вперед,
– добавил он.
Однако Украина категорически отказывается от такого формата переговоров, а настаивает на решении конфликта в Донбассе именно с Россией.
"Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет", – сказал Кулеба.
Заметим, что во время встреч ТКГ в Минске Украина категорически отказалась вести прямые переговоры с оккупантами. Сейчас в минский процесс привлекли жителей ОРДЛО, которые были вынуждены покинуть Донбасс-за войны.
В каком формате решают вопрос окончания войны в Донбассе?
Для этого создана встреча в нормандском формате. Прошла такая встреча была 9 декабря 2019. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреле 2020 года.
Переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса. Предварительно, встреча состоится в Германии до конца 2020 года. Украина предприняла шаги для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. В то же время Россия не сделала для сотрудничества ничего продолжает настаивать на прямом диалоге с боевиками.