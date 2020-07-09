Украина пытается начать прямой диалог с Россией по урегулированию войны на Донбассе. Однако Кремль категорически отказывается от этого.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки" рассказал, что именно прямой диалог Украины и России помог бы достичь прогресса по многим вопросам.

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Однако РФ отказывается от такого формата, а взамен настаивает на прямых переговорах с пророссийскими боевиками.

По словам Кулебы, этот вопрос "блокирует все другие".

Если его решить, можно двигаться вперед,

– добавил он.

Однако Украина категорически отказывается от такого формата переговоров, а настаивает на решении конфликта в Донбассе именно с Россией.

"Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет", – сказал Кулеба.

Заметим, что во время встреч ТКГ в Минске Украина категорически отказалась вести прямые переговоры с оккупантами. Сейчас в минский процесс привлекли жителей ОРДЛО, которые были вынуждены покинуть Донбасс-за войны.

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