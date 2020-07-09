Оккупанты продолжают цинично обстреливать наши позиции на Донбассе. 8 июля российский снайпер убил молодого украинского бойца Олега Шило. Мужчине было всего 29 лет.

О смерти побратима сообщила в фейсбуке 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Олег Шило был стрелком-помощником гранатометчика.

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В бригаде вспоминают, что военный был надежным товарищем и преданным защитником Украины.

Что известно об Олеге Шило

Олег Шило родился 5 апреля 1991 года, военный проживал в Киеве. С 2009 года по 2010 год служил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в городе Васильков Киевской области.

В декабре 2019 герой пришел служить в 30-ю отдельную механизированную бригаду. Для Олега это была первая ротация в зону боевых действий.

Побратимы вспоминают, что он ответственно выполнял служебные обязанности и проявлял себя очень хорошо. Военный был откровенным, искренним, веселым мужчиной, всегда всем интересовался и хотел учиться.

Больше всего мечтал, чтобы закончилась эта проклятая война, которая забирает жизни лучших сыновей Украины,

– вспоминают побратимы.

У погибшего воина остались родители и сестра. В бригаде заверили, что смерть побратима не останется безнаказанной для врага.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким Олега Шило.

Несмотря на режим прекращения огня и все договоренности, российские наемники ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. Лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 58 героев Украины – имена военных здесь.