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      На Донбасі загинув молодий військовий з Чернівців: фото та ім'я героя

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      Загинув Олександр Маланчук / Фото з фейсбуку Чернівецької ОДА

      Під виконання війського обов'язку на Донбасі загинув лейтенант Олександр Маланчук.

      Чернівчанин 1997 року народження, повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА.

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      Олександр Маланчук був командиром 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029.

      У 2019 році загиблий вступив на військову службу за контрактом.

      Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого Олександра Маланчука.

      Зауважимо, що війська окупанта протягом 31 березня 14 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, двоє поранені. Ще один захисник отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на російській міні.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули понад 40 військових – поіменний список героїв тут.

      карта мапа окупований донбас
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Окуповані території Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Втрати Новини Чернівців
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