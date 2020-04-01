Бойовики продовжують атаки на Донбасі: один військовий загинув, є поранені

Війська окупанта протягом 31 березня 14 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув, двоє поранені. Ще один захисник отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на російській міні.

Збройні формування РФ стріляли у сторону позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Під час ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Один захисник отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Ворог був особливо активний у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 міліметри та станкових протитанкових гранатометів;

противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 міліметри та станкових протитанкових гранатометів; неподалік Пісок російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру;

російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру; поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Широкиного та Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кам’янки – з автоматичного станкового гранатомета;

– з автоматичного станкового гранатомета; поблизу Опитного – з великокаліберного кулемета, а Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили:

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметри та протитанкового ракетного комплексу;

– з мінометів калібру 120 міліметри та протитанкового ракетного комплексу; поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри;

– з мінометів калібру 82 міліметри; біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські захисники реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

За даними розвідки, 31 березня Об’єднані сили ліквідували трьох російських окупантів, ще одного поранили. Українські військові також знищили ворожу бойову машину піхоти.

Від початку доби 1 квітня бойовики обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів українські позиції поблизу Мар’їнки. Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірус теж.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу