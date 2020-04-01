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      Боевики продолжают атаки на Донбассе: один военный погиб, есть раненые

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      Сутки на Донбассе: 14 обстрелов один украинский военный погиб, трое пострадали / tsn.ua

      Войска оккупанта в течение 31 марта 14 раз открывали огонь по украинским позициям. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, двое ранены. Еще один защитник получил минно-взрывную травму, подорвавшись на российской мине.

      Вооруженные формирования РФ стреляли в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

      Обратите внимание На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

      Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Один защитник получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

      Враг был особенно активен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • возле Красногоровки противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Песок российские наемники били из минометов 120-го калибра;
      • вблизи Авдеевки – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Широкиного и Гнутового – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Каменки – из автоматического станкового гранатомета;
      • вблизи Опытного – из крупнокалиберного пулемета, а Старогнатовки – из стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики били:

      • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 миллиметра и противотанкового ракетного комплекса;
      • вблизи Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • возле Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Украинские защитники реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

      По данным разведки, 31 марта Объединенные силы ликвидировали трех российских оккупантов, еще одного ранили. Украинские военные также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

      От начала суток 1 апреля боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки. После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились. Потерь нет. Случаев заболевания коронавирусом тоже.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Потери Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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