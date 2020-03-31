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      На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

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      На подмогу боевикам на Донбасс в марте прибыли российские военные / focus.ua (ілюстративне фото)

      Пророссийские боевики на Донбассе усиливают передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями, а также расчетами противотанковых ракетных комплексов. На помощь оккупантам прибыли и кадровые российские военные, выяснила украинская разведка.

      В течение марта оккупанты увеличили применение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими. Эти военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа вооруженных сил России, сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины полковник Максим Праута.

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      В то же время пророссийские боевики продолжают усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

      "Украинские защитники находятся на своих позициях, дооборудуют их, и готовы прицельным огнем ответить на любые вражеские вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину", – добавил спикер Минобороны.

      Он также подтвердил, что пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил.

      карта оккупированного Донбасса ОРДЛО карта оккупированные районы Донетчины и Луганщины
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Новости России Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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