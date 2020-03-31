На підмогу бойовикам на Донбас прибули російські військові, – розвідка
Проросійські бойовики на Донбасі підсилюють передові позиції артилерійськими та мінометними підрозділами, а також розрахунками протитанкових ракетних комплексів. На допомогу окупантам прибули і кадрові російські військові, з’ясувала українська розвідка.
Протягом березня окупанти збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями. Ці військові прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу збройних сил Росії, повідомив на брифінгу речник Міноборони України полковник Максим Праута.
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Водночас проросійські бойовики продовжували посилювати свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів.
"Українські захисники перебувають на своїх позиціях, дообладнують їх, і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації та примусити противника дотримуватися тиші", – додав речник Міноборони.
Він також підтвердив, що наразі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил.
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу
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