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      На підмогу бойовикам на Донбас прибули російські військові, – розвідка

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      На підмогу бойовикам на Донбас у березні прибули російські військові / focus.ua (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики на Донбасі підсилюють передові позиції артилерійськими та мінометними підрозділами, а також розрахунками протитанкових ракетних комплексів. На допомогу окупантам прибули і кадрові російські військові, з’ясувала українська розвідка.

      Протягом березня окупанти збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями. Ці військові прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу збройних сил Росії, повідомив на брифінгу речник Міноборони України полковник Максим Праута.

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      Водночас проросійські бойовики продовжували посилювати свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

      "Українські захисники перебувають на своїх позиціях, дообладнують їх, і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації та примусити противника дотримуватися тиші", – додав речник Міноборони.

      Він також підтвердив, що наразі не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил.

      карта окупованого Донбасу ОРДЛО мапа окуповані райони Донеччини і Луганщини
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Міністерство оборони України Новини Росії Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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