На Донбассе погиб молодой военный из Черновцов: фото и имя героя
Во время исполнения военного долга на Донбассе погиб лейтенант Александр Маланчук.
Черновчанин 1997 года рождения, сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА.
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Александр Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029.
В 2019 году погибший поступил на военную службу по контракту.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье погибшего Александра Маланчука.
Заметим, что войска оккупантов в течение 31 марта 14 раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, двое ранены. Еще один защитник получил минно-взрывную травму, подорвавшись на русской мине.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли более 40 военных – поименный список героев здесь.
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