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      На Донбассе погиб молодой военный из Черновцов: фото и имя героя

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      Погиб Александр Маланчук / Фото из фейсбука Черновицкой ОГА

      Во время исполнения военного долга на Донбассе погиб лейтенант Александр Маланчук.

      Черновчанин 1997 года рождения, сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА.

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      Александр Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029.

      В 2019 году погибший поступил на военную службу по контракту.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье погибшего Александра Маланчука.

      Заметим, что войска оккупантов в течение 31 марта 14 раз открывали огонь по украинским позициям. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, двое ранены. Еще один защитник получил минно-взрывную травму, подорвавшись на русской мине.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли более 40 военных – поименный список героев здесь.

       

      карта мапа окупований донбас
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Потери Жертвы Оккупированные территории Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Черновцов
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