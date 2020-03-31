Боевики ударили ракетой по грузовику ВСУ: есть раненые

На Донбассе двое украинских военных получили ранения. Произошло это в результате очередного обстрела со стороны боевиков 31 марта.

По информации пресс-центра Объединенных сил, инцидент произошел на Луганском направлении. Где именно, в штабе не уточняют.

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По словам военных, раненых с помощью эвакуационной техники оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Там им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников,

– отметили в пресс-центре.

По информации журналиста Юрия Бутусова, обстрел произошел примерно в 16:30 под Новотошковским. Здесь оккупанты применили противотанковую управляемую ракету. Она попала в грузовик ВСУ. Бутусов сообщает лишь об одном раненом украинском военном.

Кстати На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

31 марта вблизи Катериновки, что также на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский боец подорвался на противопехотной мине.

За прошедшие сутки 30 марта боевики 18 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, трое получили ранения и еще один получил боевое поражение.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

