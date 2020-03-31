14:18
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Известно имя военного, которого убил снайпер РФ на Донбассе

      - Читати новину українською
      На Донбассе погиб военный Владимир Мовчанюк / 24 канал

      Украина понесла потери на Донбассе. 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.

      Парень был родом из села Андрушовка, что в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба местной ОГА.

      К слову Боевики обстреливают участка разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ

      "Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 года погиб во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

      Известно, что Владимир Мовчанюк служил по контракту с 2015 года. Не женат.

      Предварительно похороны бойца состоятся в родном селе.

      Обратите внимание Завершение войны на Донбассе: как действует власть Украины на фоне пандемии

      В течение 30 марта пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям. Стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражение.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

       

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Винница Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
      Новини України 9209
      сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
      Лікування 150367
      сегодня , 08:57 Это очень мило, – Трамп отреагировал на помощь России для борьбы с COVID-19
      Новини світу 4758
      сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      Новини культури 77353
      сегодня , 10:27 История об упущенном шансе для Украины, или Реформа без реформы
      Блоги 2162
      сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 92481
      сегодня , 08:20 Главные новости 30 марта: новые главы Минздрава и Минфина и закон о рынке земли
      Головні новини 5461
      сегодня , 08:30 Курс валют на 31 марта: доллар немного подешевел
      Новини України 2930
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 07:20 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 07:01 Могут ли принудительно уволить с работы из-за карантина
      Ірина Поліщук
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук