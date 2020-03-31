Известно имя военного, которого убил снайпер РФ на Донбассе

Украина понесла потери на Донбассе. 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.

Парень был родом из села Андрушовка, что в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба местной ОГА.

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"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 года погиб во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Известно, что Владимир Мовчанюк служил по контракту с 2015 года. Не женат.

Предварительно похороны бойца состоятся в родном селе.

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В течение 30 марта пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям. Стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражение.



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