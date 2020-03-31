Известно имя военного, которого убил снайпер РФ на Донбассе
Украина понесла потери на Донбассе. 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.
Парень был родом из села Андрушовка, что в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба местной ОГА.
К слову Боевики обстреливают участка разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ
"Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 года погиб во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области", – говорится в сообщении.
Известно, что Владимир Мовчанюк служил по контракту с 2015 года. Не женат.
Предварительно похороны бойца состоятся в родном селе.
Обратите внимание Завершение войны на Донбассе: как действует власть Украины на фоне пандемии
В течение 30 марта пророссийские боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям. Стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражение.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Заместитель главы Минздрава Ляшко показал свои доходы и недвижимость: деталисегодня , 11:32
-
Цены на бензин можно снизить на 3 – 5 гривен за литр, – АМКУсегодня , 10:50
-
Россиян будут жестко наказывать за нарушение карантина и фейки про коронавирус: что запрещеносегодня , 12:15
-
В Минсоцполитики собираются проиндексировать пенсии уже в апрелесегодня , 10:53
-
США выделили Украине более 1 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом: что известносегодня , 13:14
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 12:04