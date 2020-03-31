Сложные сутки на Донбассе: один украинский защитник погиб, четверо пострадали
Боевики на Донбассе в течение 30 марта 18 раз стреляли по украинским позициям. Традиционно стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, четверо получили ранения и еще один – боевое поражение.
Вооруженные формирования РФ стреляли в сторону украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.
Обратите внимание Боевики обстреливают участки разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражение.
Всего зафиксировали 18 обстрелов позиций ООС.
Где и из какого оружия били боевики
- у Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-миллиметровые минометы;
- рядом с Павлополем стреляли из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета;
- защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза – из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Невельского – из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского и Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов;.
- неподалеку Новолуганского и Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Хутора Свободного оккупанты применили 82-миллиметровый миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
- вблизи Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.
От начала суток 31 марта оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.
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