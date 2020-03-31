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      Сложные сутки на Донбассе: один украинский защитник погиб, четверо пострадали

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      Сутки на Донбассе: один украинский защитник погиб, трое пострадали / rubryka.com

      Боевики на Донбассе в течение 30 марта 18 раз стреляли по украинским позициям. Традиционно стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военный ВСУ погиб, четверо получили ранения и еще один – боевое поражение.

      Вооруженные формирования РФ стреляли в сторону украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

      Обратите внимание Боевики обстреливают участки разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ

      Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражение.

      Всего зафиксировали 18 обстрелов позиций ООС.

      Где и из какого оружия били боевики

      • у Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-миллиметровые минометы;
      • рядом с Павлополем стреляли из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета;
      • защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза – из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Невельского – из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;
      • вблизи Новотошковского и Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов;.
      • неподалеку Новолуганского и Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Хутора Свободного оккупанты применили 82-миллиметровый миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
      • вблизи Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Украинские защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

      От начала суток 31 марта оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Операция Объединенных сил Потери Оккупированные территории Пророссийские боевики Постраждалі Война на Донбассе Новости Украины
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