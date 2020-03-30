Боевики обстреливают участки разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в период с 9 по 22 марта. Стреляли оккупанты и по участкам разведения войск.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 30 марта. Наблюдатели мониторили ситуацию на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.

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Какова ситуация на участках разведения войск на Донбассе

На участке разведения в районе Станицы Луганской ситуация спокойная.

В то же время наблюдатели зафиксировали обстрелы на участке разведения в районе Петровского.

Также миссия нашла мины и боеприпасы на участке разведения в районе Золотого.

Обратите внимание! Миссия ОБСЕ подтвердила информацию об одном погибшем и трех раненых. Таким образом общее количество жертв среди мирного населения с начала года составляет 25 человек (3 погибшие и 22 ранены).



Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канала