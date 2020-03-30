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      Боевики обстреливают участки разведения войск на Донбассе, – миссия ОБСЕ

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      Разведение войск на Донбассе / ОБСЄ

      Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в период с 9 по 22 марта. Стреляли оккупанты и по участкам разведения войск.

      Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 30 марта. Наблюдатели мониторили ситуацию на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.

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      Какова ситуация на участках разведения войск на Донбассе

      • На участке разведения в районе Станицы Луганской ситуация спокойная.
      • В то же время наблюдатели зафиксировали обстрелы на участке разведения в районе Петровского.
      • Также миссия нашла мины и боеприпасы на участке разведения в районе Золотого.

      Обратите внимание! Миссия ОБСЕ подтвердила информацию об одном погибшем и трех раненых. Таким образом общее количество жертв среди мирного населения с начала года составляет 25 человек (3 погибшие и 22 ранены).

      війна на донбасі
      Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Ситуация возле Петровского Разведение войск ОБСЕ
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